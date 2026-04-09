İran'da İHA düşürüldü! Ölü ve yaralılar var

İran’ın Huzistan eyaletinde düşürülen bir insansız hava aracının ardından yaşanan olayda 1 çocuk yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yetkililer, olayın Şuşter kenti yakınlarında meydana geldiğini açıkladı.

İran’ın Huzistan eyaletinde akşam saatlerinde yaşanan gelişme, sivil kayıpla sonuçlandı. Eyalet yetkililerinin verdiği bilgilere göre, Şuşter kenti yakınlarında düşürülen bir insansız hava aracının ardından 1 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Olayın, Şuşter’e bağlı Gulam köyü yakınlarında meydana geldiği bildirildi. Yaşananlar, bölgede güvenlik geriliminin siviller üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Huzistan Valiliği, Şuşter'de düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Şuşter'in Gulam köyü yakınlarında saat 21.00 sularında İran Silahlı Kuvvetlerinin hava savunma sistemi tarafından bir "düşman" İHA’sının düşürülmesi sonucu 1 çocuğun öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

ABD-İran arasında İsrail’i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan’da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, "Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla" 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran’dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad’da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır, ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan’a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

