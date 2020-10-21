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Aktüel İran'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyeye çıktı
Aktüel

İran'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyeye çıktı

Ülkede son 24 saatte 5 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 312 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-21 14:30:17 -
İran'da günlük Kovid-19 vakaları en yüksek seviyeye çıktı

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 312 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 5 bin 616 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 346'ya, vaka sayısının da 545 bin 286'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 861'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 438 bin 709'a ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 4 milyon 599 bin 554 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tamamının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

Vakaların artması nedeniyle başkent Tahran, Kum, Kazvin ve Elburz eyaletlerinde yeniden kısıtlamalara gidilmişti.




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