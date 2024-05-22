İran'da 'güçlü görünme' duygusu tarihseldir ama, Türkiye'ye karşı bunu yapmadılar! Eğer ısrar etselerdi...

Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu, Türkiye'nin insansız hava araçları (İHA) teknolojisindeki ilerlemeleri ve bu teknolojinin uluslararası ilişkilerde nasıl bir rol oynadığını köşesine taşıdı. Kartoğlu, İran Cumhurbaşkanı'nın helikopterinin bulunmasında Türk İHA'larının etkili rolünü detaylandırdı ve Türkiye'nin bu alandaki stratejik başarısına dikkat çekti. İran'da 'güçlü görünme' duygusu tarihsel olmasına rağmen, Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi olayında 'kendi cumhurbaşkanımızı kendimiz buluruz' ısrarına girilmediğini belirten Kartoğlu, şunları kaydetti:

"İran'da 'güçlü görünme' duygusu tarihseldir.

Ancak Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin düşmesi olayında 'kendi cumhurbaşkanımızı kendimiz buluruz' ısrarına girmedi.

Türk Ordusu'nun hava araçlarına ulusal hava sahasını açtı ve Türkiye'nin kabiliyetlerinden yararlanmayı tercih etti.

Bu sadece kabiliyetlerine değil Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine duyulan güvenin de göstergesidir.

Aynı zamanda, İran'ın özgüvenini de yansıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da İran'a yönelik taziyesinde yakınlık ve duygudaşlık anlamında çok özel ifadeler kullandı.

İran'da oluşacak yeni yönetimin Türkiye ile ilişkilerde daha işbirliğine açık olması için bunlar zemin güçlendirici olabilir."