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Aktüel İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti
Aktüel

İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:26:16 -
İran'da fabrikada patlama meydana geldi, 2 işçi hayatını kaybetti

ANKARA (AA) - İran'ın Kum eyaletinde bir fabrikada meydana gelen patlama nedeniyle 2 işçi yaşamını yitirdi.

İran Devlet Televizyonu'nun haberine göre, öğle saatlerinde Selefçegan sanayi bölgesinde bulunan bir çelik fabrikasındaki metal eritme fırınında patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle 2 işçinin hayatını kaybettiği, toplamda 14 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Meydana gelen yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.


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