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İran'da devrim gibi karar... 50 bin kişiyi ilgilendiriyor

İran Yargı Erki Başkanı Sadık Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla 50 bin mahkum için af çıkarılacağını bildirdi

05 Şubat 2019 Salı 06:27
İran'da devrim gibi karar... 50 bin kişiyi ilgilendiriyor

Başkent Tahran'da yüksek yargı mensupları ile yapılan toplantıda konuşan Laricani, devrimin 40'ıncı yıl dönümü dolayısıyla çıkarılacak af konusunda bilgi verdi.

AA'nın haberine göre Laricani, devrimin 40'ıncı yılı için 50 bin kişinin yararlanacağı geniş bir af talebini ülke lideri Ali Hamaney'e sunduğunu ve Hamaney'in de genel olarak olumlu görüş bildirdiğini aktardı.

Yargı Erki Başkanı Laricani, affın "siyasi mahkumları" da kapsaması yönündeki taleplerle ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:

"Maalesef bazıları bu büyük adımı siyasileştiriyor ve affın 'siyasi tutuklular'ı kapsamasının daha iyi olacağını söylüyor. Ancak bizde siyasi mahkum yok. Diğer bir kesim de affın eleştirmenleri de içermesini istiyor. Bunlara göre de birileri salt eleştirdikleri için cezaevinde. Bu büyük bir yalan. Yargı erki hiçbir zaman eleştirdiği için birisini takibat altına almamıştır."

İran Anayasası'nın 110'uncu maddesinin 11'inci paragrafına göre Hamaney'in mahkumları af yetkisi bulunuyor. Hamaney, İran Yargı Erki'nin talebi üzerine her yıl devrim yıl dönümü başta olmak üzere bayramlarda ve diğer dini günlerde mahkumlar için af çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:27
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