  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran’da deprem: 1 ölü, 11 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen 5.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 01:41:11 -
İran’da deprem: 1 ölü, 11 yaralı

İran’ın başkenti Tahran’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı bildirildi.


İran Acil Servisler Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi, şu ana kadar 60 yaşında bir kişinin öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını duyurdu.


İran Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek isteyen Tahranlıların, spor salonlarında sabahlayabilecekleri belirtildi.


Tahran’da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede çok sayıda artçı depremlerin meydana geldiği kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı