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İran’da Covid-19 vakalarının artmasıyla Tahranlılar evlerine çekildi

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayısı sonrası Tahranlılar evlerine çekildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:41:58 -
İran’da Covid-19 vakalarının artmasıyla Tahranlılar evlerine çekildi

İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayısı sonrası Tahranlılar evlerine çekildi. Başkentte yasak olmamasına rağmen bazı iş yerlerinin kapalı bulunması dikkat çekti.



İran’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sosyal mesafe önlemlerinin kaldırılması ve halkın sağlık protokollerine uymaması nedeniyle ülke genelinde vaka ve ölüm sayısı yeniden artışa geçti. Ülke genelinde son bir ay içerisinde 3 bin barajını geçen Covid-19 vakaları sonrası, başkent Tahran’da halkın büyük bir kısmı evlerine çekildi. Başkentin her saat kalabalık meydanlarından olan Teatr Şehr Meydanı’nda ve Val-i Asr Metrosu’ndaki sakinlik dikkat çekti.



Ülke genelinde korona virüs riskinin az olduğu eyaletlerde Haziran ayı ile birlikte iş yerlerinin açılmasına izin verilirken, Başkent Tahran’da bazı iş yerleri yasak olmamasına rağmen kepenk açmadı. Artan vaka ve ölüm sayısı sonrası İranlıların yetkililerden gelen uyarıları dikkate aldığı ve yasakların kalkmasına rağmen Tahranlıların evlerine çekilmiş olduğu gözlemlendi.



Öte yandan İran’da son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 563 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam can kaybı sayısı 9 bin 65’e, vaka sayısı ise 192 bin 439’a yükseldi.

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