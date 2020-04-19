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Aktüel

İran'da cezaevinde çıkan ayaklanmayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

2020-04-19 16:56:03 -
İran'da cezaevinde çıkan ayaklanmayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İran'da, Şiraz kentindeki Adil Abbas Cezaevi'nde, geçen ay meydana gelen mahkumların ayaklanması ile ilgisi olduğu öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Fars Genel Savcısı Kazım Musevi, "Adil Abbas Hapishanesi dışından mahkumlara cep telefonu ve çeşitli aletleri temin eden 3 kişi gözaltına alındı." dedi.

Musevi, gözaltına alınanların kimlikleri hakkında bilgi vermedi.

Ülkede geçen ay çeşitli hapishanelerde ayaklanma çıkmış, Loristan'ın merkez şehri Hürremabad'daki cezaevinden 20, Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki cezaevinden de 74 mahkum kaçmıştı.

Kürdistan eyaleti Devrim ve Genel Başsavcısı Muhammed Cebbari, Sakız ilçesindeki cezaevinden kaçanların 65'inin yakalandığını duyurmuştu.

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