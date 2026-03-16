İran’da "Casus" avı: 500 kişi gözaltına alındı!

Ortadoğu’da tırmanan savaşın gölgesinde İran, ülke içindeki istihbarat ağlarına yönelik dev bir operasyon başlattı. İran Emniyet Genel Müdürü Ahmed Rıza Radan tarafından yapılan açıklamada, saldırıların başladığı günden bu yana "düşmana ve İran karşıtı medyaya bilgi sızdırmak" suçlamasıyla 500 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Radan, yakalanan şahısların doğrudan "casus" olarak nitelendirildiğini ve birçoğunun militan gruplarla bağlantılı olduğunu savundu.

HEDEFLERİ MUHALİF MEDYAYA SIZDIRDILAR

Radan’ın açıklamalarına göre, gözaltına alınan 500 kişiden 250’sinin özel bir görev yürüttüğü iddia ediliyor. Bu kişilerin, merkezi yurt dışında bulunan ve Tahran tarafından yasaklanan "İran International" televizyonuna, İsrail ve ABD’nin vurabileceği hedefler hakkında istihbarat sağladığı ileri sürüldü. Emniyet Genel Müdürü, bu grubun sadece bilgi sızdırmakla kalmayıp, militan gruplarla koordineli hareket ederek kamu düzenini bozmaya çalıştığını da belirtti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN EDİLEN KANAL YİNE HEDEFTE

İran yönetimi, 2022 yılındaki protestolar döneminde İran International televizyonunu "terör örgütü" ilan etmişti. Kanalın dezenformasyon yaptığı ve şiddet eylemlerini teşvik ettiği gerekçesiyle çalışanlarının mal varlıklarına el konulmuştu. Son operasyonla birlikte Tahran, askeri saldırılar sürerken içeriden bilgi sızdıran her türlü yapıyı "terörle mücadele" kapsamında tasfiye edeceğinin mesajını verdi.