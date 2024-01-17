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Dünya İran'da bir albay silahlı saldırıda öldürüldü
Dünya

İran'da bir albay silahlı saldırıda öldürüldü

Yeniakit Publisher
2024-01-17 21:56:00 -
İran'da bir albay silahlı saldırıda öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albayın, ülkenin güneydoğusunda kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavidanfer, ülkenin güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletindeki Zahidan-Haş otoyolunda kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Saldırganların tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Suikastın, İran'ın aynı bölgede faaliyet gösteren Ceyşu'l Adl adlı örgütün Pakistan sınırındaki kamplarını vurduğunu açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, dün Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu. Konuya ilişkin İranlı yetkililerden ilk açıklama bugün Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan tarafından yapılmıştı.

Abdullahiyan, saldırıların İran'da 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü olayı üstlenen Ceyşu'l Adl adlı örgüte karşı gerçekleştirildiğini, örgüt mensuplarının İranlı olduğunu ve herhangi bir Pakistan vatandaşının saldırıda hedef alınmadığını söylemişti.
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 Pakistan, saldırıya tepki olarak Tahran'daki büyükelçisini çekmişti

Pakistan Dışişleri Bakanlığından saldırıların ardından yapılan açıklamada, İran'ın, sınırdaki Beluçistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği aktarılmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç da İran'ın Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirmişti.

İki ülke arasındaki gerginliğin ardından Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Pakistanlı mevkidaşı Jalil Abbas Jilani telefonda görüşmüştü.

Ceyşu'l Adl örgütü

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.

Örgüt, 15 Aralık'ta Sistan-Beluçistan eyaletinde bir polis merkezine düzenlenen ve 12 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı üstlenmişti.

Aynı bölgede 10 Ocak'ta bir karakola düzenlenen ve 1 polisin hayatını kaybettiği saldırıyı da Ceyşu'l Adl örgütü üstlenmişti.

Kaynak: AA

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