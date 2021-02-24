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Dünya İran'da ayaklanma! Sokağa döküldüler
Dünya

İran'da ayaklanma! Sokağa döküldüler

İranlı güvenlik güçlerinin Belucistan'daki halka ateş açması sonrası bölge halkı protesto gösterileri düzenlemeye başlayarak ayaklandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:45:00 -
İran'da ayaklanma! Sokağa döküldüler

İran'ın doğusundaki Belucistan'da halk, İran rejiminin ihlallerine karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Belucistan'daki Seravan şehrinde halk, İran'ın Beluç tüccarlara ateş açarak öldürmesine karşı sokakalara döküldü.

Beluç halk, bölgede İran Devrim Muhafızları'na ait bir askeri kampı kuşatırken, valilik binasını bastı. Bazı polis araçları ve İran rejimine ait binalar ateşe verildi.

Bölge kaynakları, Belucistan'da şimdiye kadar tüccarlara yönelik saldırıda ve sonrasında yaşanan olaylarda yaklaşık 30 Beluç'un hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran Beluç tüccarlara ateş açmıştı

İran sınır kuvvetlerinin Pakistan sınırı yakınındaki bölgede yakıt ticareti ile geçimini sağlayan Beluç tüccarlara açtığı ateşte en az 10 kişinin öldüğü, birden fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yerel basından elde edinilen bilgilere göre, Pakistan'a bağlı Panjgur bölgesi yakınlarında yaşanan olayda İran sınır kuvvetlerinin Beluç tüccarlara neden ateş açtığı bilinmiyor. Kaynaklar, İran güçlerinin ayrım gözetmeksizin tüccarların üzerine ateş açtığı kaydedildi.

Olayla ilgili aktarılan görüntülerde, ilk başta birkaç el silah sesinin duyulduğu, daha sonrasında silah seslerinin sıklaştığı anlaşılıyor.

Yakıt ticareti bölgede riskli iş grupları içinde gösteriliyor. Ancak yaygın olan işsizlik, ve ekonomik kriz birçok Pakistan asıllı Beluçu bölgede yakıt ticareti yapmaya sevk ediyor.

Bölgede binlerce kişi İran-Pakistan sınır bölgesinde yaptığı yakıt ticaretiyle geçimini sağlıyor. Bölgede bu işle uğraşan birçok kişi hem Pakistan hem de İran güçleri tarafından taciz ateşlerine maruz kalabiliyor.

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Yorumlar

76

beluçlar tıpkı bu ülkedeki hdpliler gibi iranı bölmek parçalamak iranda devlet kurmak istiyorlar tıpkı irandaki 50 milyon türk domuzu gibi lanet olsun yıkılsın iran türk domuz alçakları rejimi
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