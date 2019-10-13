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İran’da alçak gösteri! Barış Pınarı Harekatı'nı protesto için Türk bayrağı yaktılar

Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı İran’ın birçok kentinde terör yandaşları tarafından protesto edildi.

13 Ekim 2019 Pazar 12:19

İran'ın başkenti Tahran olmak üzere İran’ın batısında yer alan Senendec, Bane, Merivan, Sakız ve Mahabad kentlerinde Türkiye’nin terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı protesto edildi.

Tahran’da Türkiye büyükelçiliği önünde düzenlenen gösterilerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde tezahüratlar yapıldı.

Türk bayrağı yaktılar!

Barış Pınarı Harekâtı aleyhine düzenlenen gösterilerde bir grup İranlı Türk bayrağı yaktı.

İndependent’ın Türkçe sayfasında yer alan habere göre Tahran’daki gösterilerde dokuz kişinin gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Öte yandan önceki gece de Türkiye’nin Tahran büyükelçiliği duvarlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan sloganlar yazılmıştı.

İran harekata karşı çıkmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Türkiye’nin Tahran elçilik duvarlarına yazılan söz konusu sloganlara ilişkin, “Bu tür adımları onaylamıyoruz, soruşturma emri verildi” açıklamasında bulundu.

Bununla birlikte bir grup İranlı milletvekilinin ortak yazılı açıklamasında Barış Pınarı Harekatı “etnik temizlik” olarak nitelendirildi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ve Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad önceden planlanmış Türkiye ziyaretlerini Barış Pınarı Harekatı’nı gerekçe göstererek iptal etmişlerdi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 12:19
  1. Barış Pınarı Harekatı
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