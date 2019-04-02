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İran'da alarm! 70 köy boşaltılacak

İran'da iki haftadır devam eden sel felaketi nedeniyle, tehdit altındaki 70 köyün boşaltılacağı belirtildi.

02 Nisan 2019 Salı 16:04
İran'da alarm! 70 köy boşaltılacak

İran’da sağanak yağışların ardından kırsal kesimlerde yüzlerce köyü su basmış, yerel yönetimler ise afetle mücadelede başarısız olmuştu.

Gülistan ilinde 45 insanın canına mal olan sel felaketi Huzistan eyaletinde de etkili olamaya başladı. Bölgedeki Dez ve Karkheh nehirlerinin taşmasıyla il idaresi alarm vererek 70 köyün boşaltılması emrini verdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif geçtiğimiz saatlerde, ABD’nin ambargosu yüzünden ülkeye yapılan yardımların zorlaştığını ve İran Kızılayı'nın bağış toplayamadığını söyleyerek, “Bu ekonomik savaş değil; ekonomik terörizm” dedi.

Ülkede iki haftadır etkisini sürdüren sel felaketi sebebiyle birçok bölgede olağanüstü hal ilan edildi

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 16:04
  1. İran
  2. Gülistan
  3. sel felaketi

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