İran'da Ahmedinejad bombası! Bu adımı kimse beklemiyordu

İran'da hafta sonu çıkan haberlere göre, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 2021 için yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanıyor.

İran'da Cumhuriyetçi Halkla İlişkiler Komitesi üyesi Esfandiar Abdullahi, yarı resmi Genç Gazeteciler Kulübü İran haber ajansına yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın adaylığının Konsey tarafından kabul edileceğinden emin olduğunu söyledi .

İran Yeşil Partisi Genel Sekreteri Hüseyin Kanani Moghaddam ise “İran'da, özellikle ülkenin siyasi alanında her şey mümkün” dedi.

Ahmedinejad'a kıyasla ılımlı kabul edilen İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, ikinci ve son dönemine hizmet ediyor. Bir sonraki seçimde aday olamayacak.