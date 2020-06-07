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Dünya

İran'da Ahmedinejad bombası! Bu adımı kimse beklemiyordu

İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'in ülkede 2021 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 17:14:00 -
İran'da Ahmedinejad bombası! Bu adımı kimse beklemiyordu

İran'da hafta sonu çıkan haberlere göre, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad 2021 için yapılacak olan başkanlık seçimlerinde yarışmaya hazırlanıyor.

İran'da Cumhuriyetçi Halkla İlişkiler Komitesi üyesi Esfandiar Abdullahi, yarı resmi Genç Gazeteciler Kulübü İran haber ajansına yaptığı açıklamada, Ahmedinejad'ın adaylığının Konsey tarafından kabul edileceğinden emin olduğunu söyledi .

İran Yeşil Partisi Genel Sekreteri Hüseyin Kanani Moghaddam ise “İran'da, özellikle ülkenin siyasi alanında her şey mümkün” dedi.

Ahmedinejad'a kıyasla ılımlı kabul edilen İran Cumhurbaşkanı Hassan Rouhani, ikinci ve son dönemine hizmet ediyor. Bir sonraki seçimde aday olamayacak.

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