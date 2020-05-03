İran’da 700 hamile kadın korona virüse yakalandı

İran Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinden itibaren İran’da 700 hamile kadının korona virüse yakalandığı belirtildi.

İran Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ebelik Eğitim ve Araştırma birimi Danışmanı Şehla Hosrevi, yaklaşan 5 Mayıs Dünya Ebeler günü öncesinde basın mensuplarına korona virüse yakalanan hamile kadınlar ve ebeler hakkında son bilgileri paylaştı. Hosrevi, ülke genelinde toplam 12 bin ebenin aktif görev yaptığını söyleyerek, “Korona virüs teşhisi için 24 milyon İranlıya 2 kez yapılan sağlık taraması bu ebeler tarafından yapıldı. Korona virüsün görüldüğü ilk günden itibaren ebelerimiz hastanelerde aktif çalışmaya ve ağır sorumluluklar almaya başladılar” dedi. Ülke genelinde şu ana kadar 240 ebenin koronaya yakalandığını belirten Hosrevi, virüse yakalanan ebeler arasından 50’sinin yoğun bakımda olduğunu ve 3 kişinin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Korona virüs ile mücadelede ebelerin hamile kadınlarla yakından ilgilendiklerini belirten Hosrevi, 19 Şubat tarihinden itibaren 700 hamile kadının korona virüse yakalandığını belirterek, “Yaklaşık 500 hamile kadın korona virüs nedeniyle hastanelere yatırıldı ve 200 kadın ise ayakta tedavi edildi. Bu süreçte ebelerimiz anne ve çocuklarla doğrudan temas kurmak zorunda kaldılar. Korona virüs nedeniyle bu çok zor oldu” dedi.

Ebelerin korona virüs teşhisi konulmuş anne ve çocuklarla doğrudan temas kurmak zorunda olduğunu ve virüse yakalanma riskinin fazla olduğunu vurgulayan Hosrevi, “Şu ana kadar 20 yeni doğan bebekte korona virüse rastlanıldı. Ebelerimiz 600 hamile kadında iki kez sağlık testi yaptılar. Virüs teşhisi konulan 20 bebek üzerinde yeni testler de yapacağız” şeklinde konuştu.

İran’da son 24 saat içerisinde korona virüsü kaynaklı 47 can kaybının daha gerçekleştiği bildirilirken, ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 203’e, vaka sayısı ise 97 bin 424’e yükseldi.