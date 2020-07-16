İran'da 23 günlük bebek koronavirüsten öldü

İran'ın Buşehr Eyaleti Korona Virüs ile Mücadele Konseyi Başkanı Said Keşmiri yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Buşehr hastanesine 334 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle yatırıldığını ve 162 kişinin test sonuçlarının pozitif olduğunu bildirdi.

Buşehr eyaletinde son 24 saatte 9 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Keşmiri, “Maalesef hayatını kaybedenler arasında henüz 23 günlük bir bebek de var” dedi. Buşehr hastanesinde 52 kişinin yoğun bakım ünitesinde olduğunu belirten Keşmiri, 35 hastanın da solunum cihazına bağlı olduğunu aktardı.

İran’da son 24 saatte 198 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 13 bin 608'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 2 bin 500 yeni vak'a tespit edilirken, toplam vak'a sayısı 267 bin 61'e ulaştı.