İran’a bir tokat daha! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan’dan güç birliği

MÜNÜBE YILMAZ

Attığı adımlarla bölgede yeni bir savaş başlatma niyetinde olduğunu açık bir biçimde ortaya koyan İran’a karşı kritik bir hamle daha geldi.

Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Safar Mehdiyev, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında gümrük meseleleri ile ilgili üçlü bir anlaşma imzalandığını belirtti.

Twitter’dan yaptığı paylaşımla anlaşmayı duyuran Mehdiyev, bu protokolün üç ülke arasındaki gümrük ilişkilerini geliştirmeye katkı sağlayacağını ifade etti.

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasında imzalanan bir diğer protokol ise Bakü, Tiflis ve Türkiye tren yolu projesi oldu.