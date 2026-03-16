İran ve Tayland Dışişleri bakanları görüştü
İran ve Tayland Dışişleri bakanları görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve artan gerilimi ele aldı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow bölgesel gelişmeleri görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Erakçi ile Sihasak telefonda görüştüğü belirtildi.

Sihasak görüşmede, bölgedeki gerilimin devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanmasını umut ettiğini vurguladı.

Erakçi de ABD ve İsrail’in 16 gündür devam eden saldırılarında Minab'daki bir okulun, hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığını belirtti.

Açıklamada, Erakçi'nin, mevcut durumun, ABD ve İsrail’in "İran'a ve bölgeye karşı acımasız bir savaş dayatmasının sonucu" olduğunu belirterek, "İran, saldırganların vahşi saldırılarına karşı ülkenin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya kararlıdır." ifadesini kullandığı kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

Dünya

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı
Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı

Dünya

Merak edilen rakamlar paylaşıldı! İran yağmur gibi füze ve İHA fırlattı

İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"
İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"

Dünya

İran’dan Körfez ülkelerine sert uyarı: "ABD sizi çıkarları uğruna feda eder!"

