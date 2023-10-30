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Dünya İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor
Dünya

İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:46:00 -
İran ve Suudi Arabistan kararı: Tüccarlar için vize kolaylığı! Zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor

Suudi Arabistan-İran ilişkilerinin güçlenirken yeni bir gelişme haberi geldi: İran ve Suudi Arabistan, tüccarlar için vize zorunluluğunu kaldırmayı planlıyor...

İran Ticareti Teşvik Örgütü Başkan Yardımcısı Mohammad Sadeq Qanadzadeh, İran ve Suudi Arabistan'ın tüccarları için vize zorunluluğunu kaldırmak için ön anlaşmaya vardığını açıkladı. İki ülke, diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasının ardından ticari bağlantıları güçlendirmek amacıyla çaba gösteriyor.

 İran Ticareti Teşvik Örgütü (TPO) Başkan Yardımcısı Mohammad Sadeq Qanadzadeh, iki ülkenin tüccarları için vize zorunluluğunun kaldırılması konusunda İran ve Suudi Arabistan'ın ön anlaşmaya vardığını söyledi.

Qanadzadeh Cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın ticaret diplomasisinden sorumlu kurumu olan TPO'nun çabalarının, İranlı tüccar ve iş insanlarının yabancı meslektaşlarıyla bağlantı kurmasına zemin hazırlamaya yönelik olduğunu vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bu ayın başlarında Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeyle vize zorunluluğunun kaldırılması olasılığını araştırdıklarını açıklamıştı.

Suudi Arabistan ve İran, Mart ayında Beijing'de, diplomatik ilişkileri yeniden başlatma ve iki ay içinde elçilik ve misyonları yeniden açma konusunda önemli bir mutabakata varmıştı.İki ülke, 6 Nisan'da derhal geçerli olmak üzere diplomatik ilişkilerin yeniden başladığını resmen ilan etmişti.Suudi Arabistan'ın Şii bir din adamını idam etmesinin ardından İran'daki Suudi diplomatik misyonlarına yönelik saldırılar gerçekleşmiş, Suudi Arabistan buna cevaben 2016 yılının başlarında İran'la diplomatik ilişkilerini kesmişti.
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