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Dünya İran ve Fransa arasında Gazze teması
Dünya

İran ve Fransa arasında Gazze teması

Yeniakit Publisher
2023-11-16 21:51:00 -
İran ve Fransa arasında Gazze teması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsviçre'nin Cenevre kentinde 'Gazze'deki son durumu' ele aldı.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Abdullahiyan, Cenevre'deki temasları kapsamında Fransa Dışişleri Bakanı Colonna ile bir araya geldi.

İki bakan, Gazze'deki durumun ele alındığı görüşmede, krizin boyutları ve saldırıların durdurulmasının yollarına ilişkin istişarelerde bulundu.

Abdullahiyan ile Colonna, farklı düzeylerde istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Fransız mevkidaşına İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarını sürdürmesinin sonuçları konusunda uyarıda bulunduğunu aktardı.

Abdullahiyan, Gazze'deki soykırımın derhal durdurulması, bölgeye yardım gönderilmesi ve karşılıklı olarak sivil esirlerin serbest bırakılması konularının önemini vurguladığı bilgisini verdi.
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