İran ve Çin Dışişleri Bakanları arasında telefon görüşmesi! Kritik açıklama...

Görüşmede, İsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının durdurulması ve siyasi çözüm yolunun sağlanması ele alındı.

Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam etmesi durumunda savaşın bölgeye yayılmamasının kimse tarafından garanti edilemeyeceğini söyledi.

Bölgede büyük insani krizin yaşandığını vurgulayan Abdullahiyan, İsrail'in Gazze halkına yönelik uyguladığı savaş suçlarının engellenmesi gerektiğini belirterek, "Gazze halkına yönelik siyonist İsrail rejim tarafından gerçekleşen saldırıların önlenmesi için Çin'in daha aktif rol almasını ve bu konudaki kapasitelerini kullanmasını istiyoruz. İsrail rejimi kuşatma altındaki Gazze halkının suyunu, elektriğini keserek ve yerleşim alanlarını hedef alarak savaş suçu işlemektedir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle bölgede tehlikeli ve endişe verici bir durumun oluştuğunu belirten Abdullahiyan, "Bölgede durum her an kontrolden çıkabilir" dedi.