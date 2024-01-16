İran Türkistan İslam Partisi'ni vurdu!
İran Devrim Muhafızları'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda Suriye'deki Türkistan İslam Partisi'nin hedef alındığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları'nın gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda Suriye'deki Türkistan İslam Partisi'nin hedef alındığı bildirildi.
İran Devrim Muhafızları gece saatlerinde Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'de bombardımanlar gerçekleştirdi.
"ABD ve İsrail'e misilleme" amacıyla düzenlenen saldırılarda çeşitli bölge ve grupların hedef alındığı bildirildi.
Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre hedef alınan yapılar arasında Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren Türkistan İslam Partisi de bulunuyordu.
İran ve Hizbullah bağlantılı kaynaklar, Türkistan İslam Partisi'ne mensup Uygur savaşçıların İdlib kırsalında bulunan bir merkezinin balistik füzelerle hedef alındığını belirtti.
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İran'ın resmi haber ajansı IRNA da Türkistan İslam Partisi'nin hedef alındığını belirtti.
Türkistan İslam Partisi henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.
Öte yandan İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki "Mossad ve IŞİD hedeflerine" karşı İran'ın farklı bölgelerinden 24 füze atıldığını açıklamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise saldırıların "ulusal egemenliklerini korumak için" düzenlendiğini belirmişti.
Kaynak: Mepa News
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