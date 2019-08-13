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İran tankeri ile ilgili flaş gelişme! ‘En kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz’

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cebelitarık yetkilileri el konulan İran tankerinin bu akşam bırakılabileceğini söyledi.

13 Ağustos 2019 Salı 15:42
İran tankeri ile ilgili flaş gelişme! ‘En kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz’

İran'ın Fars haber ajansına göre Cebelitarık yetkilileri el konulan İran tankerinin bu akşam bırakılabileceğini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri'nden Sorumlu Yardımcısı Celil İslami, İran'ın Cebelitarık Boğazı'nda İngiltere tarafından alıkonulan Grace-1 isimli petrol tankeri hakkında "İki ülke arasında, tankerin serbest bırakılması için yazışmalar yapılmıştır" dedi.

İngiltere'nin İran petrol tankerini mümkün olduğu kadar çabuk serbest bırakmak istediğini duyuran Celili, şunları söyledi:

"Karşılıklı yazışmaların ardından, İngiltere, İran'ın petrol tankeri Grace 1'i bırakmakla ilgileniyor. Serbest bırakılmanın en kısa süre içinde gerçekleşmesini umuyoruz."

Denizcilik yetkilisi, ABD'nin talebiyle İngiltere tarafından Suriye'ye petrol ambargosunu deldiği gerekçesiyle Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin çıkarma yapması suretiyle el konulan Grace 1 için "Yalan yanlış ithamlarla tevkif edilmiştir" dedi.

Karşılıklı yazışmalar

Daha önce İran, bu süper tankerin gideceği noktanın Suriye olmadığını ve Banyas limanının demir atması için gerekli kapasiteye sahip olmadığını açıklamıştı.

İranlı yetkilinin karşılıklı yazışmalarla ilgili açıklaması hakkında ilk etapta İngiltere'den yorum gelmedi.

İspanya'nın bulunduğu İber Yarımadası'nın güney ucunda yer alan ama İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık'ın yönetim sözcüsü, tevkifin 'yasal' olduğunu savundu, ama bundan kaynaklanan meselelerde geriliminin düşmesini istediklerini ifade etti.

İran'ın Fars haber ajansı da Cebelitarık yetkililerinin el konulan İran tankerinin bu akşam bırakılabileceğini söylediğini aktardı.

İran misilleme olarak 19 Temmuz'da Basra Körfezi'nde denizcilik yasalarına uymadığı gerekçesiyle bir İngiliz tankerine el koymuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 15:42
  1. İran
  2. Fars haber ajansı
  3. Cebelitarık
  4. İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Deniz İşleri
  5. Celil İslami
  6. Grace-1
  7. Suriye
  8. Basra Körfezi
  9. Banyas limanı
  10. Kraliyet Deniz Piyadeleri
  11. İran tankeri

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