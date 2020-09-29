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Aktüel İran, Suudi Arabistan'da gözaltına alınanlara askeri eğitim verdiği iddialarını reddetti
Aktüel

İran, Suudi Arabistan'da gözaltına alınanlara askeri eğitim verdiği iddialarını reddetti

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:22:44 -
İran, Suudi Arabistan'da gözaltına alınanlara askeri eğitim verdiği iddialarını reddetti

TAHRAN (AA) - Tahran yönetimi, Suudi Arabistan'da gözaltına alınan "terör hücresi zanlısı" 3 kişinin İran'da askeri eğitim aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumunun gözaltına alınan 10 kişiden 3'ünün 3 yıl önce Devrim Muhafızları Ordusu'ndan askeri eğitim aldığı yönündeki açıklamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Suudi Arabistanlı yetkililerin iddialarını "tekrar ve itibarsız" olarak nitelendiren Hatibzade, "Klişe ve değersiz ithamlar Suudi Arabistan yöneticilerini hedeflerine ulaştırmaz. Onlara itibarsız ve sipariş senaryolar yerine dürüstlük ve hikmet yolunu seçmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Devlet Güvenlik Kurumu Başkanlığı yaptığı açıklamada 10 terör hücresi üyesinin gözaltına alındığını ve üyelerden 3'ünün, 3 yıl önce İran'daki Devrim Muhafızlarına ait bölgelerde askeri eğitim gördüğünü iddia etmişti.

Baskında çok sayıda silah ve patlayıcı ele geçirilirken, gözaltına alınanların kimlik bilgileri güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı.


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