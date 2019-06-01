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İran sınırından bir acı haber daha

Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısı üçe çıktı. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:12
İran sınırından bir acı haber daha

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı 6'ncı Hudut Komutanlığı'na bağlı Bülent Aydın Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyeti icra eden Piyade Meti Timine, saat 09.00 sıralarında İran İslam Cumhuriyeti sınırları içerisinden bölücü terör örgüt tarafından roketataralı ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda 7 asker yaralandı. Yaralı askerlerden 2'si olay yerinde şehit oldu. 1'i ağır olmak üzere 5 asker de yaralandı.

Durumu ağır olan asker de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şehit sayısı üçe çıktı. Yaralı 4 askerin tedavisi ise sürüyor.

Acı haberi bakanlık verdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Iğdır sınır bölgesinde 01 Haziran 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

Öte yandan çıkan çatışma bölgesine takviye olarak yola çıkan askerleri taşıyan araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Araç içerisindeki 3 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:12
  1. Türkiye
  2. Iğdır
  3. İran
  4. Aydın
  5. Milli Savunma Bakanlığı
  6. Türk Silahlı Kuvvetleri
  7. Iğdır Devlet Hastanesi

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