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Gündem İran sınırında düzenlenen operasyonda ele geçirildi
Gündem

İran sınırında düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 127 kilogram eroin ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 17:57:00 -
İran sınırında düzenlenen operasyonda ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, 3. Piyade Tümen Komutanlığı hudut birliklerinin desteğiyle ilçedeki İran sınırında düzenlenen operasyonda 6 çuval içinde 127 kilogram eroin ele geçirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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