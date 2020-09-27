İran sessizliğini bozdu: Ermenistan – Azerbaycan gerilimine ilişkin ilk açıklama

Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına yönelik hain saldırısı sonrası İran’dan ilk açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Said Hatipzade, yaşanan askeri gerginliği yakından takip ettiklerini söyledi. Gelişmeler karşısında tedirgin olduklarını ifade eden Hatipzade, tarafları soğukkanlı olmaya ve çatışmaları durdurmaya davet etti.

Azerbaycan ile Ermenistan’a diyalog çağrısı yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Bakü ve Erivan arasında diyalog kurulması için her türlü olanağı sağlamaya hazır olduklarını da ekledi.

Ermenistan saldırdı

Bugün sabah saat 06.00 sularında Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini ve askeri noktaları hedef aldı. Çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Azerbaycan güçleri saldırıya karşılık verdi. 20’den fazla Ermenistan askeri öldürülürken, aynı zamanda çok sayıda askeri aracın imha edildiği de duyuruldu.

Gerilim sonrası Ermenistan’da olağanüstü hal ve seferberlik ilan edildi.