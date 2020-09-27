  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran sessizliğini bozdu: Ermenistan – Azerbaycan gerilimine ilişkin ilk açıklama
Dünya

İran sessizliğini bozdu: Ermenistan – Azerbaycan gerilimine ilişkin ilk açıklama

İran Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain saldırısı sonrası başlayan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 16:52:00 -
İran sessizliğini bozdu: Ermenistan – Azerbaycan gerilimine ilişkin ilk açıklama

Ermenistan’ın bugün sabah saatlerinde Azerbaycan topraklarına yönelik hain saldırısı sonrası İran’dan ilk açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, iki ülke arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Said Hatipzade, yaşanan askeri gerginliği yakından takip ettiklerini söyledi. Gelişmeler karşısında tedirgin olduklarını ifade eden Hatipzade, tarafları soğukkanlı olmaya ve çatışmaları durdurmaya davet etti.

Azerbaycan ile Ermenistan’a diyalog çağrısı yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Bakü ve Erivan arasında diyalog kurulması için her türlü olanağı sağlamaya hazır olduklarını da ekledi.

Ermenistan saldırdı

Bugün sabah saat 06.00 sularında Ermenistan, Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerini ve askeri noktaları hedef aldı. Çok sayıda sivil hayatını kaybederken, Azerbaycan güçleri saldırıya karşılık verdi. 20’den fazla Ermenistan askeri öldürülürken, aynı zamanda çok sayıda askeri aracın imha edildiği de duyuruldu.

Gerilim sonrası Ermenistan’da olağanüstü hal ve seferberlik ilan edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal!
Medya

'Mucize Doktor' dizisinde 'pes' dedirten skandal! "RTÜK’e şikayet edin" çağrısı...

Skandal dizilerin ekranlara yansıtıldığı FOX TV’de yayınlanan ‘Mucize Doktor’ adlı dizide, çekimlerin hastanede yapılmasına rağmen koronavir..
Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu
Medya

Köşeye sıkışan FOX apar topar yayından kaldırdı! Bir lağım daha kurudu

Gösterime girdiği ilk günden itibaren yayınladığı sahnelerle gayrimeşru ilişkileri, çıplaklık, şantaj ve çarpık ilişkileri ile gündemden düş..
Terör sevici Ayşe Hür Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında tarafını belli etti!
Gündem

Terör sevici Ayşe Hür Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında tarafını belli etti!

PKK sevici solak gazeteci Ayşe Hür, Ermenistan’ın Azerbaycan’a hain saldırıda bulunduğu gün sosyal medya hesabından 'pes artık' dedirten iha..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı