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Aktüel İran Savunma Bakanı Hatemi: "Fahrizade'nin yolunu takip edeceğiz"
Aktüel

İran Savunma Bakanı Hatemi: "Fahrizade'nin yolunu takip edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 14:19:02 -
İran Savunma Bakanı Hatemi: "Fahrizade'nin yolunu takip edeceğiz"

ANKARA (AA) - İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öncülük ettiği çalışmaları sürdüreceklerini ve onun yolunu takip edeceklerini söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Bakan Hatemi, nükleer bilimci Fahrizade için Savunma Bakanlığında düzenlenen cenaze töreninde konuştu.

Hatemi, faillerin İran'ın nükleer çalışmalarındaki "kararlılığını" hedef aldıklarını söyleyerek, "Şehidimizin yolunu takip etme kararlılığımız daha güçlü olacak. Ülkenin gelişmesini daha hızlı ve güçlü bir şekilde devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

Fahrizade'nin ülke gençleri ve meslektaşları için idol olduğunu kaydeden Hatemi, şöyle devam etti:

"İran halkı hiçbir suçu, terörü ve aptalca eylemi yanıtsız bırakmayacak. Suçluları sonuna kadar takip edeceğiz ve onlar eylemlerinden dolayı cezalandırılacaklarını bilmelidirler."

Hatemi ayrıca Fahrizade'nin öldürülmeden önce başkanlık yaptığı Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumunun gelecek yıl bütçesinin iki katına çıkarılması yönünde karar alındığını duyurdu.

Konuşmasının sonunda, suikast nedeniyle kınama mesajı yayınlayan ülkeler ve gruplara teşekkür eden Hatemi, olaya sessiz kalan devletlere ve uluslararası kurumlara da tepki gösterdi.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü, Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer suikastın arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürerken, konuyla ilgili Tel Aviv'den resmi bir açıklama yapılmadı.



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