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İran plakalı TIR, otomobili parçaladı! 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda İran plakalı bir TIR'ın otomobile arkadan çarpması sonucunda 2 kişi ağır yaralandı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
İran plakalı TIR, otomobili parçaladı! 2 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mirali Seyit idaresindeki İran plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde olan Kürşat Ö. yönetimindeki 06 FN 6330 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan sürücü Kürşat Ö. ve Nihat C. ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 12:38
  1. Kocaeli
  2. Gebze
  3. trafik kazası
  4. yaralılar var

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