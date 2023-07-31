İran, Pakistan’daki bombalı saldırıyı kınadı

İran resmi ajansı IRNA’ya göre, Reisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’e gönderdiği mesajda, "İran halkı adına zatıalinize, dost ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Reisi, ayrım gözetmeyen bu terör eylemini kınadığını belirterek, “Bu tür insanlık dışı ve suç teşkil eden eylemlerin, faillerine ve emrini verenlere utançtan başka bir sonuç getirmeyeceğine inanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör saldırısını şiddetle kınadığını kaydederek Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari, Pakistan hükümeti ve halkına taziyelerini iletti.

Abdullahiyan, “Terörizm ve aşırılıkla etkin mücadele, iki ülkenin ortak güvenlik endişesidir. Terörizm, çağımızın uğursuz bir olgusudur.” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani ise İran’ın, Pakistan’ın yanında olduğunu vurgulayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da şifa dilediğini belirtti.

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Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, dün koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti Partisinin kongresini hedef alan bombalı saldırıda, 40 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.