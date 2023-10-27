İran ordusu tatbikata başladı
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı.
İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı.
"1402 İktidar" adı verilen geniş çaplı tatbikatın 2 gün süreceği belirtildi.
Tatbikata füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birliklerinin katıldığı belirtildi.
İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılıyor. (İLKHA)
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