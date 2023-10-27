  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bunu hiç beklemiyorlardı! Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna şok!

Almanya'dan Türkiye'ye karşı müthiş hamle: İkili ticaret hacmi rekor düzeyde!

Şii lider Mukteda es-Sadr: ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği kapatılsın, karar alınsın! Flaş çağrı

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıtta motorine indirim haberi geldi! İşte güncel akaryakıt fiyatları

Bayraktar mesaj paylaştı! 40 milyon metreküpe çıkacak, 20 yıllık süreçte Türkiye! Bayraktar'dan doğal gaz açıklaması

Hakan Fidan uyarmıştı! Büyük savaşın ayak sesleri geldi: HAMAS MOSKOVA'DA

Jeffry Flake'den Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dünyaya uyarısını yineledi: Ya büyük bir savaş çıkacak, ya da büyük bir barış

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor
Dünya İran ordusu tatbikata başladı
Dünya

İran ordusu tatbikata başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 13:40:00 -
İran ordusu tatbikata başladı

İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı.

İran İslam Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsfahan eyaletinde askeri tatbikata başladı.

"1402 İktidar" adı verilen geniş çaplı tatbikatın 2 gün süreceği belirtildi.

Tatbikata füze, topçu, hava, piyade, zırhlı, hava indirme, elektronik harp ve modern harp birliklerinin katıldığı belirtildi.

İsfahan'ın Nasrabad bölgesinde yapılan tatbikata, 200'den fazla nakliye ve saldırı helikopteri de katılıyor. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

musti

Aptallar,korkaklar.Bu roketleri israil üzerine firlatmaniz gerekmezmiydi.niye bosa harciyorsunuz.Sizin gibi korkak bir ulustan kim korkarki.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23