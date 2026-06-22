ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?
ABD'de CBS News ve YouGov tarafından gerçekleştirilen son anket, Washington ile Tahran arasında varılan tarihi mutabakatın Amerikan toplumunda ciddi bir güven krizine yol açtığını ortaya koydu. Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 37'si anlaşmanın "İran için daha iyi olduğunu" savunurken, yüzde 69'u İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulamadığı görüşünde birleşti. Öte yandan, katılımcıların yüzde 64'ü Başkan Donald Trump'ın bu süreci yönetme biçimini onaylamadığını belirtti.