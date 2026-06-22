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ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

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ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

ABD'de CBS News ve YouGov tarafından gerçekleştirilen son anket, Washington ile Tahran arasında varılan tarihi mutabakatın Amerikan toplumunda ciddi bir güven krizine yol açtığını ortaya koydu. Ankete katılan ABD'lilerin yüzde 37'si anlaşmanın "İran için daha iyi olduğunu" savunurken, yüzde 69'u İran'ın nükleer programının kalıcı olarak durdurulamadığı görüşünde birleşti. Öte yandan, katılımcıların yüzde 64'ü Başkan Donald Trump'ın bu süreci yönetme biçimini onaylamadığını belirtti.

#1
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

ABD'de yapılan bir anket, ABD'lilerin yüzde 37'sinin varılan mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşündüğünü ortaya koydu.

#2
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

CBS News ve YouGov tarafından 17-19 Haziran'da, 2 bin 519 ABD'li yetişkinle, İran ile varılan mutabakata ilişkin anket yapıldı.

#3
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.

#4
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

ABD'nin, İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durdurup durdurmadığı konusunda katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u olumsuz görüş bildirdi.

#5
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

"İran gelecek aylarda bölgeyi tehdit edecek mi?" sorusuna katılımcıların yüzde 59'u "muhtemelen/kesinlikle edecek", yüzde 40'ı ise "muhtemelen/kesinlikle etmeyecek" yönünde görüş beyan etti.

#6
Foto - ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

"İran'la çatışma ABD'nin yaptığı harcamalara değdi mi?" sorusuna ise katılımcıların yüzde 31'i "Evet" derken, yüzde 69'u "Hayır" yanıtını verdi. Öte yandan, katılımcıların yüzde 36'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ilgili durumu yönetme biçimini onaylarken, yüzde 64'ü ise onaylamadığını aktardı.

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Yorumlar

ata

iranın karizma çizildi... lideri ailesi ile birlikte öldürüldü... bunun altından kalkmaları artık güç...
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