ABD'de kritik İran anketi: Mutabakatın kazananı kim oldu?

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 37'si mutabakatın "İran için daha iyi olduğunu" düşünürken, yüzde 22'si "ABD için daha iyi" olduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 78'i "ABD'nin İran ile çatışmayı bitirmesi", yüzde 22'si ise "İran vazgeçene kadar çatışmaların sürdürülmesinden" yana olduğunu söyledi.