  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran Meclis Başkanı Kalibaf Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

İran Meclis Başkanı Kalibaf Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 06:56:01 -
İran Meclis Başkanı Kalibaf Kovid-19'a yakalandı

ANKARA (AA) - İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ofis arkadaşlarımdan biri koronavirüsle enfekte oldu. Gece yarısı benim de test sonucum açıklandı ve pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.

Karantinaya alındığını aktaran Meclis Başkanı Kalibaf, çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

İran'da bu ay içinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı unvanlarına da sahip olan Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Muhammed Bakır Nobaht ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi'de de Kovid-19 tespit edilmişti.

Alınan tedbirlere rağmen son aylarda salgının hızının kesilmediği ülkede, virüsün ilk tespit edildiği 19 Şubat'tan bu yana en yüksek günlük vaka ve can kaybı sayıları dün kaydedilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

İşgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'a bağlı Berde kentine düzenlediği roket saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da old..
Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor
Teknoloji

Savunma sanayisinden önemli hamle! Anında tespit ederek etkisiz hale getiriyor

Boğaziçi Savunma Teknolojileri tarafından geliştirilen İlter Drone Tespit ve Engelleme Sistemi'nden güvenlik güçlerine yaklaşık 350 teslimat..
Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar
Ekonomi

Berat Albayrak duyurdu: Ülkemize geliyorlar

Türkiye ekonomisinin dönüm noktasında olduğunu söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Birçok çok uluslu şirket üretimlerini Asya'..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay