  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Hakan sonunda patladı! “Manyak bunlar ya” deyip bombaladı

Tembel Ekrem ve Yavaş’ın artık bahaneleri kalmadı

Gökhan Zan ve Lütfü Savaş ne kadar, yüzde kaç oy aldı? İşte Hatay seçim sonucu

CHP’nin ele geçirdiği belediyelerde işçi kıyımı kapıda

“Ekonomi bitik” diyen Beyaz Türklerin, o ülkeyi kalkındırma seferberliği başlıyor… 60 Euro’yu basan 7 gün vizesiz gidecek

Emeklilerin merakla beklediği müjdeli haber geldi! Hemen hesaplarınızı kontrol edin

CHP için diyet vakti

“Oy verdik başkan uyuyor” Metrolar çalışmayınca vatandaş isyan etti

'Bayraktar TB2 SİHA fabrikasını vuracağız' demişlerdi! İntihar saldırısı yapıldı, vuruldular

FAST üzerinden para gönderenler dikkat! Limitler bir kez daha artırıldı
Gündem İran lideri yine üfledi! “İsrail buna pişman olacak”
Gündem

İran lideri yine üfledi! “İsrail buna pişman olacak”

Yeniakit Publisher
2024-04-02 14:37:00 -
İran lideri yine üfledi! "İsrail buna pişman olacak"

Yıllardır sadece konuşan icraatte hiçbir şey yapmayan İran lideri yine katiller sürüsü İsrail’i tehdit etti.

İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi. Hamaney "İsrail buna pişman olacak" açıklamasını yaptı.

İsrail'e ait F-35 uçakları Suriye'deki İran Konsolosluğu'nu 6 füze ile vurdu. Başkent Şam'daki İran'a ait büyükelçilik yerleşkesi içinde bulunan diplomatik temsilcilikteki 7 kişi öldü.

Ölenler arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan üst düzey iki komutan da var.

İran: Saldırı cevapsız kalmayacak

İran lideri Ali Hamaney Suriye'deki saldırı nedeni ile İsrail'den intikam alınacağını söyledi. Hamaney "İsrail buna pişman olacak" açıklamasını yaptı. İran Tel Aviv'e sert tepki gösterdi ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi "Saldırı cevapsız kalmayacak." dedi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğine dikkati çekti. "İsrail sonuçlarına katlanacak." dedi.

İsrail'e tepki

İsrail'e diğer ülkelerden de tepki geldi. Rusya, Pakistan, Katar, Umman, Ürdün, Irak ve Suudi Arabistan, İran'ın diplomatik temsilciliğine yönelik İsrail saldırısını kınadı. Netanyahu yönetimi, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail basınına göre, Tel Aviv' diplomatik misyonlarını alarma geçirdi. ABD medyasında ise Washington'ın "saldırıyla ilgimiz yok." yorumuna yer verildi.

Suriye'deki ABD güçlerine ait askeri üs de hedef alındı. Yerel kaynaklar, Humus'a bağlı Tenef bölgesindeki Amerikan üssüne insansız hava araçları ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtiyor.  

 

İran başkonsolosluk binasına saldırıdan sonra tehdit gibi açıklama! 'İsrail bunun sonuçlarına katlanacak'
İran başkonsolosluk binasına saldırıdan sonra tehdit gibi açıklama! 'İsrail bunun sonuçlarına katlanacak'

Dünya

İran başkonsolosluk binasına saldırıdan sonra tehdit gibi açıklama! 'İsrail bunun sonuçlarına katlanacak'

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın
Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın

Kadın - Aile

Orkidenin çiçek açması için ne yapmalı? Anında çiçek açtıran o formül... Herkes yapsın

İran'da halk savaş çağrısında bulundu!
İran'da halk savaş çağrısında bulundu!

Dünya

İran'da halk savaş çağrısında bulundu!

Topraklarından altın fışkıran ülkeden Türkiye kararı! Böylesi ilk kez oluyor
Topraklarından altın fışkıran ülkeden Türkiye kararı! Böylesi ilk kez oluyor

Ekonomi

Topraklarından altın fışkıran ülkeden Türkiye kararı! Böylesi ilk kez oluyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23