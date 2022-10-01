İran kıyametini yaşıyor! Polis karakolları tek tek ele geçiriliyor

İran'da güvenlik görevlilerinin küçük bir kızı istismar ettiğine dair iddiaların ardından Zahidan şehrindeki göstericiler karakollara yürüdü. Zahidan'daki bütün karakolların göstericiler tarafından ele geçirildiği iddia edilirken göstericiler bugünü "kıyamet günü" olarak adlandırıyor. İran İstihbarat Bakanlığı ise 15 gündür devam eden protestolar sırasında Almanya, Polonya, İtalya, Fransa, İsveç ve Hollanda vatandaşları dahil olmak üzere 9 yabancı uyruklu kişinin tutuklandığını açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü belge açıkladı

Uluslararası Af Örgütü, silahlı kuvvetlerin liderlerinin sokak protestolarının "ne pahasına olursa olsun" bastırılması emrini nasıl verdiğini söyledi ve kınadı. Uluslararası basında 76 göstericinin öldürüldüğü ve 3.000'den fazla tutuklandığı bildiriliyor. Uluslararası Af Örgütü, Mazandaran vilayetinin güvenlik güçleri komutanının güvenlik güçlerine göstericileri "acımadan öldür" emri verdiğini gösteren bazı resmi belgeler olduğunu iddia ediyor. Örgüte göre sokağa çıkanların işkence ve cinsel istismara uğradığı belgelendi.

Göstericiler polis karakollarını ele geçirdi

İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinin Zahidan kentinde göstericilerin bütün polis karakollarını ele geçirdiği iddia ediliyor. Bir güvenlik görevlisin kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine dün öfkeli kalabalık karakol binasına yürüdü. Cuma namazı sonrası toplanan kalabalık karakolu bastı. Çıkan çatışmalarda aralarında Devrim Muhafızları komutanının da bulunduğu 19 kişi hayatını kaybetti.

'Kıyamet günü': Savaş helikopterleri sahada

Zahidan'da eylemler bugün de devam ediyor. Şehirde halk kepenk kapatarak genel grev çağrısına katılırken güvenlik güçleri şehri kontrol altına almak için savaş helikopterleri kullandığı bildiriliyor. Göstericiler 1 Ekim Cumartesi gününü"kıyamet günü" olarak adlandırıyor. Zahidan'daki karakolların ele geçirilmesinden sonra bugün İran'daki protestoların daha da şiddetlenmesi bekleniyor.