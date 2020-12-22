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Aktüel İran kara para aklama reformlarını tamamlamadığı için aşı alamıyor
Aktüel

İran kara para aklama reformlarını tamamlamadığı için aşı alamıyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii: - "Genel olarak FATF'a üye olmama ve kara listede yer almanın etkisi para temini ve işlemlerinde görüldü. Yaptırımların engel olmadığı durumlarda bile FATF bahaneler üretiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-22 13:52:53 -
İran kara para aklama reformlarını tamamlamadığı için aşı alamıyor

TAHRAN (AA) - İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ülkesinin terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı ve Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadığı için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı satın almak üzere para transferinde sorun yaşadığını söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki FATF'e üyelikle ilgili açıklamada bulundu.

İran Meclisinin geçen yıl kabul ettiği ancak Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) onaylamadığı tasarının yasalaşmaması nedeniyle Kovid-19 aşısının alınması konusunda engellerle karşılaştıklarını ifade eden Rebii, "Yaptırımlar ve FATF'ın uyguladığı kurallar nedeniyle aşı alımında sorunlar yaşıyoruz." dedi.

Hükümetin tasarının yasalaşması için çaba gösterdiğini hatırlatan Rebii, "Genel olarak FATF'a üye olmama ve kara listede yer almanın etkisi para temini ve işlemlerinde görüldü. Yaptırımların engel olmadığı durumlarda bile FATF bahaneler üretiyor." ifadelerini kullandı.

- İran'da tartışmaya neden olan FATF yasası

İran kamuoyunda FATF yasası olarak bilinen yasa, muhafazakarlar arasında ülkenin "hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oldu. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyum öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

ABD'nin terör finansmanıyla suçladığı İran'a uyguladığı yaptırımlarla bu ülkenin uluslararası finans sistemine girişini kısıtlaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti, FATF ile uyumu öngören yasa tasarılarını Meclise sunmuştu.

Mecliste uzun tartışmaların sonucunda onaylanan FATF tasarısı, AKK tarafından Anayasa'ya aykırı bulunarak Meclise iade edilmişti. Meclis, tasarıların onayı için ısrar edince Meclis ve AKK arasındaki anlaşmazlıkları çözen Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyine gönderilen 4 tasarıdan 3'ü onaylanmış, FATF'a üyeliği öngören kısım ise onaylanmamıştı.

FATF, Kuzey Kore ile gri listede bulunan İran yönetimine, ülkenin finansal yapısını uluslararası normlara uygun hale getirecek reformları tamamlamak için Haziran 2019'a kadar süre vermişti. FATF, daha sonra bu süreyi önce Ekim 2019'a, ardından Şubat 2020'ye ertelemişti.

FATF, 21 Şubat'ta, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

Görev gücü, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik 37 üye ülkenin bankacılık ve mali sistemini denetliyor.



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