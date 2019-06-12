İran Japonya’dan arabuluculuk istedi

Münübe Yılmaz

İranlı yetkililer, resmi temaslarda bulunmak üzere İran’a gelen Japonya Başbakanı Abe’den Amerika ile artan gerilimi düşürmesini bekliyor. İran İslam devriminden sonra İran’a gelen ilk Japon lider olan Abe’nin arabuluculuğunun Ortadoğu’daki gerilimi düşüreceğini dile getiren İranlı yetkililer, “Japonya her zaman İran’a saygı duymuştur. Sayın Abe, İran ve ABD arasındaki ilişkiyi düzeltmek için harika bir arabulucu olduğundan dolayı Ortadoğu’da çok yapıcı bir rol oynayacaktır” açıklamasında bulundu. Japon başbakanı Abe’nin iki ülke arasındaki problemleri çözebleceğini düşünen İranlı yetkililer, Amerika’nın da uyguladığı yaptırımları kaldırarak iyi niyetini gösterebileceğini belirttiler. Shinzo Abe’nin geçtiğimiz ay görüştüğü ABD başkanı Donald Trump da, İran ve Japonya arasındaki ilişkinin samimiyetine dikkat çekerek Japon Başbakanı Abe’nin ABD ve İran arasındaki ilişkiyi iyileştirme adına yapacağı yardımları memnuniyetle kabul edeceğini açıklamıştı.