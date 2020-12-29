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Aktüel İran, Irak'ın doğal gaz borcunun bir kısmına karşılık ürün aldı
Aktüel

İran, Irak'ın doğal gaz borcunun bir kısmına karşılık ürün aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-29 18:34:35 -
İran, Irak'ın doğal gaz borcunun bir kısmına karşılık ürün aldı

TAHRAN (AA) - İran yönetiminin, Irak'tan alacağı 5 milyar dolar doğal gaz borcunun bir kısmına karşılık ürün satın aldığı belirtildi.

İran-Irak Ortak Ticaret Odası Başkanlık Heyeti Üyesi Hamid Hüseyni, İran resmi ajansı IRNA'da yer alan açıklamasında Tahran yönetiminin doğal alacağının bir kısmına karşılık mal aldığını söyledi.

Hüseyni, İran'ın Irak'a yıllık yaklaşık 700 milyon dolarlık elektrik ihraç ettiğini belirterek, "İran ile Irak arasındaki 6 yıllık doğal gaz anlaşmasının 3 yılı kaldı. Irak bu süre içinde Kürdistan Bölgesinden gaz satın almaz ya da kendisi çıkartamazsa İran ile olan anlaşmayı yenileyecek." dedi.

Mart ayından bu yana İran ile muhtelif ülkeler arasında 52 milyar dolar değerinde 110 milyon ton ürün alınıp satıldığı ve İran'ın 25 milyar 100 milyon dolar tutarında 58 milyon 200 bin ton mal ihraç ettiği belirtildi.

Bu süre içinde Irak'ın İran'dan 5 milyar 900 milyon dolar tutarında 20 milyon 800 bin ton ürün ithal ettiği açıklandı.

İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) dün yaptığı açıklamada Irak Elektrik Bakanlığının ithal ettiği doğal gaz nedeniyle 5 milyar dolar borcu olduğunu ve bu nedenle akışın kısıldığını bildirmişti. NIGC, 5 milyar dolar borcun 3 milyar dolarının Trade Bank of Iraq'ta (TBI) bloke edildiğini açıklamıştı.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Tahran yönetiminin ödenmeyen borçlar nedeniyle doğal gazı kısmasının ardından, bugün Irak'a gitmişti.

Erdekaniyan ziyaret kapsamında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Merkez Bankası Başkanı Mustafa Galib ve Elektrik ile Ticaret Bakanlarıyla görüşmüştü.

Erdekaniyan Kazımi ile görüşmesinde, teknik nedenlerle kesildiğini savunduğu İran doğal gazının Irak’a yeniden ve acilen verilmeye başlanacağını kaydetmişti.

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