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Aktüel İran, İngiliz güvenlik şirketini Süleymani suikastinde ABD'ye istihbarat sağlamakla suçladı
Aktüel

İran, İngiliz güvenlik şirketini Süleymani suikastinde ABD'ye istihbarat sağlamakla suçladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:25:45 -
İran, İngiliz güvenlik şirketini Süleymani suikastinde ABD'ye istihbarat sağlamakla suçladı

ANKARA (AA) - Tahran Başsavcısı Ali Elkasimihr, Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi "G4S"nin Kasım Süleymani suikastinde ABD güçlerine istihbarat sağladığını söyledi.

İran Yargı Erki'ne ait Mizan Haber Ajansı'na göre, Elkasimihr, ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'ye suikastla ilgili hukuki sürece ilişkin bilgi verdi.

Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi "G4S"nin suikastte rolü olduğunu ifade eden Elkasimihr, "Bu dosyadaki önemli ve dikkati çekici konulardan biri de Bağdat Havalimanı'nın uçuş güvenliğinden sorumlu İngiliz güvenlik şirketi G4S'nin Kudüs Gücü komutanına suikastteki rolüdür. Bu şirketin unsurları, komutan Süleymani ve arkadaşları havalimanına giriş yaptığı an bu istihbaratı teröristlere (ABD güçleri) iletmiştir." dedi.

Almanya'daki ABD'ye ait bir hava üssünün de suikastte rolü olduğunu söyleyen İranlı Başsavcı, ABD güçlerine bilgi ve uçuş verileri sağlanan bu üsten Süleymani'yi hedef alan silahlı insansız hava aracının (IHA) yönetildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Elkasimihr, tüm bu kişilerin kimlik tespiti için gerekli işlemlerin sürdürüldüğünü belirtti.




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