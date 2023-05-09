  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Akaryakıt fiyatı! Akaryakıta indirim sonrası akaryakıta zam yeniden: fiyatlar değişiyor! Benzin fiyatları son dakika

ABD'den Esed rejimi açıklaması

Osman Nuri Kabaktepe'den 7'li Koalisyon'a olay gönderme

Kendi ortakları bile onay vermemiş! İYİ Parti'den İmamoğlu'na Sivas vetosu

Özlem Zengin TV 100'de konuştu! Tanımayan CHP'nin adayı sanar

Araç sahipleri dikkat! Toyota RAV4 satışa çıkarıldı: En çok satan otomobili oldu! Satış fiyatı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vermek için bir neden daha! İngiliz The Economist: Erdoğan gitmeli!

Ekrem İmamoğlu provokasyona devam etti! Olmayan bir örgüt üzerinden HÜDA PAR'ı Erzurum'daki olayla ilişkilendirdi

Sırbistan’da halk sokağa indi

Rusya dünyanın en büyük 10 ekonomisi içinde! Duyan dondu kaldı: Şu anlık geleceği garanti gözüküyor
Ekonomi İran ile Türkiye arasında ortaklık
Ekonomi

İran ile Türkiye arasında ortaklık

Yeniakit Publisher
2023-05-09 07:05:00 -
İran ile Türkiye arasında ortaklık

İran Serbest ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Konseyi Sekreteri Hüccetullah Abdulmeleki, İran ile Türkiye arasında ortak serbest ticaret bölgesi kurulacağını belirtti.

Abdulmeleki, başkent Tahran’daki İran İhracat Fuarı’nda (IRAN EXPO 2023) düzenlediği basın toplantısında, ortak serbest ticaret bölgesi kurulması için18 ülke ile görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bu konuda Türkiye ile de görüşmelerde bulunduklarını aktaran Abdulmeleki, “Son birkaç ayda uzmanlarımız muhataplarıyla genellikle çevrim içi müzakerelerde bulundu.” diye konuştu.

Ortak serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilişkin mutabakat metni hazırlandığını kaydeden Abdulmeleki, söz konusu mutabakatın bir iki ay içinde imzalanacağını belirtti.

Abdulmeleki, geçen aylarda Türkiye ile parlamento düzeyinde olumlu yönde görüşme gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda Türkiye’deki iki serbest ticaret bölgesini ziyaret ettiklerini aktardı.

Karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunarak iyi bir işbirliği yapmayı hedeflediklerini söyleyen Abdulmeleki, görüşmelerde serbest ticaret bölgesinin iyi bir şekilde yönetilmesi için gerekli teknoloji aktarımı üzerinde durduklarını dile getirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Abdulmeleki, mutabakatın imzalanmasını beklediklerini, imza sonrasında hukuki, teknik ve coğrafi konuları ele alarak serbest ticaret bölgesinin faaliyetlerine başlayacaklarını aktardı.

Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti
Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti

Dünya

Türkiye'ye örnek olsun! İran acımadı idam etti

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dünya

İran’ın Stockholm Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı
İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

Dünya

İran Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinin hacklendiğini doğruladı

İran'dan çok büyük skandal! Türkiye merkezli depremleri fırsat bilip bölgeye gizlice soktular
İran'dan çok büyük skandal! Türkiye merkezli depremleri fırsat bilip bölgeye gizlice soktular

Dünya

İran'dan çok büyük skandal! Türkiye merkezli depremleri fırsat bilip bölgeye gizlice soktular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23