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Gündem İran ile Türkiye arasında önemli görüşme
Gündem

İran ile Türkiye arasında önemli görüşme

İran ile Türkiye arasında çok kritik görüşme gerçekleşti. İran ile Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planı açıklanırken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Joe Biden yönetimine seslendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 11:20:00 - 2021-01-29 12:00:20
İran ile Türkiye arasında önemli görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Güney Kafkasya'da 3+3 formatta işbirliği planlıyoruz. Güney Kafkasya'da barış ve istikrar herkesin yararınadır, bu bölgedeki normalleşme bölge ülkelerinin yararına olacaktır. Ermenistan'ın da bu doğrultuda yapıcı adımlar atmasını bekliyoruz.

"Biden yönetimi umarım anlaşmaya geri döner"

İran, ABD ve Avrupa üçlüsüyle imzalanan nükleer anlaşmayı başından beri destekliyoruz. Maalesef Trump yönetimi bu anlaşmadan çekildi. Umarım Biden yönetimiyle ABD tekrar bu anlaşmaya geri döner ve işbirliği tekrar tesis edilmiş olur. Böylece kardeş İran'a yönelik yaptırımlar da kalkmış olur.

Kaçırılan mürettebat ile ilgili açıklama

Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimiizn tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız, bir süreç var, devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı, yeni ekip gitti, dün ulaştılar. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamaları ise şöyle:

İran ve Türkiye zor günlerde birbirinin yanında olmuşlardır. Biz zor günlerde arkadaş olmanın kıymetini biliyoruz. Bizim için İranlı şirketlerin Türkiye'de varlıkları çok önemlidir. Türk şirketlerini de İran'a bekliyoruz.

"Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz"

Cuma namazı sonrası Sayın Erdoğan tarafından kabul edileceğim. Biz de Sayın Erdoğan'ı İran'a bekliyoruz. İnşallah yakında tarihi netleştireceğiz.

İran ve Türkiye arasındaki iş birliği alanları çok geniş. ABD'nin daha mantıklı tutum almasıyla ilişkileri derinleştireceğiz"

Ayrıntılar geliyor...

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Yorumlar

ayşe mut

Bence başkanımız İran'a gitmemeli
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Kavkaz

acem uşakları yine iranın kuyruğuna takılmış gidiyor. Türkiye kimin umrunda. şahi, pers imparatorluğunun toprakları Türkiye'yi de kapsıyor değil mi? bunun için harıl harıl çalışıyorsunuz. ama her bir puştun Türkiye topraklarını kapsayan haritaları gösterilir, nedense pers imparatorluğunun Türkiye'yi işgal ettiği harita gösterilmez.
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