  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İran ile ilişkiler geliştirilecek
Siyaset

İran ile ilişkiler geliştirilecek

İran’a çıkarma yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi tarafından kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 12:36:00 -
İran ile ilişkiler geliştirilecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşen Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında, Hürmüzgan eyaletindeki depremden dolayı İran halkına baş sağlığı diledi. Ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı’nın hazırlıklarını gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İran’ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir iş birliği için yol haritası belirlemek üzere heyetlerimiz çalışacak. Yetiştirebilirsek bu zirve marjında bunları imzalamak istiyoruz. İran’la köklü ilişkilerimizi, bölgemizin yanı sıra diğer küresel konularda da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların da kalkması gerekiyor.” Abdullahiyan da Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi
Dünya

Ermenistan'dan flaş 'Azerbaycan' açıklaması! Rusya devreye girdi

Sınırda provokasyonlarına devam eden Ermenistan tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın arabuluculuğu ile Azerbaycan-Ermenistan sınırında a..
'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini
Ekonomi

'Öyle bir Türkiye ekonomisi yok' deyip duyurdu! Altın için bomba 2022 tahmini

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan dalgalanmalar sonrası konuşan İslam Memiş, yüksek seviyelerden satılıp düşük seviyelerden altın alın..
Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde
Gündem

Japonya ile ABD'den Güney Çin Denizi'nde "ilk kez denizaltı katılımlı" tatbikat

Japonya ile ABD, Çin'in askeri varlığını artırdığı Güney Çin Denizi'nde "ilk kez bir denizaltının da yer aldığı" ortak askeri tatbikat düzen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay