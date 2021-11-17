İran ile ilişkiler geliştirilecek

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile de görüşen Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında, Hürmüzgan eyaletindeki depremden dolayı İran halkına baş sağlığı diledi. Ziyareti sırasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı’nın hazırlıklarını gözden geçirdiklerini belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: “İran’ın teklifi üzerine uzun vadeli kapsamlı bir iş birliği için yol haritası belirlemek üzere heyetlerimiz çalışacak. Yetiştirebilirsek bu zirve marjında bunları imzalamak istiyoruz. İran’la köklü ilişkilerimizi, bölgemizin yanı sıra diğer küresel konularda da iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların da kalkması gerekiyor.” Abdullahiyan da Türkiye ile uzun vadeli iş birliği için yol haritası hazırlayacaklarını belirtti.