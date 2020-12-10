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Aktüel İran ile Afganistan arasındaki demir yolu hattı açıldı
Aktüel

İran ile Afganistan arasındaki demir yolu hattı açıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 13:40:48 -
İran ile Afganistan arasındaki demir yolu hattı açıldı

TAHRAN (AA) - İran'ın kuzeydoğusundaki Rezevi Horasanı eyaletine bağlı Haf kenti ile Afganistan'ın Herat kenti arasındaki demir yolu hattı açıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin video konferans yoluyla katıldığı törenle, Haf ile Herat kentleri arasındaki tren seferleri başladı.

Ruhani yaptığı konuşmada faaliyete geçen demir yolu hattının İran ile Afganistan arasındaki ilişkileri güçlendireceğini söyledi.

Ruhani, iki ülkenin 900 kilometre sınıra sahip olduğunu ve İran'ın milyonlarca Afgana ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Haf ile Herat arasında 225 kilometre olarak planlanan demir yolu hattının 140 kilometresi bugün faaliyete geçti ve kalan 85 kilometrenin de kısa sürede tamamlanacağı belirtiliyor.

Bu demir yolu hattı ile senelik 6 milyon ton malın taşınması ve 1 milyon kişinin yolculuk yapması hedefleniyor.


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