İran ile ABD anlaştı: Tüm yaptırımlar kalkıyor!
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada İran’ın ABD ile bir taslak üzerinde anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda tüm yaptırımların kalkacağına vurgu yapıldı.
Sözcü, temel anlaşmanın ise bazı uzlaşmazlıklar nedeniyle ertelendiğini belirterek “Bazı teknik ve siyasi sorunlar devam ediyor” diye konuştu. Hatipzade ticaret sınırlamalarının ne kadarının kalktığı konusunda detayları paylaşmadı.
ABD, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 3 yıl önce çekilmişti.
Viyana’da gerçekleşen müzakereler petrol piyasalarının da radarında. Brent petrolün varil fiyatı Londra’da yüzde 1 artışla 73.43 dolardan işlem görerek bu yılki kazancını yüzde 42’ye çıkarttı.