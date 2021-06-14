  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zirve sonrası Erdoğan'dan NATO açıklaması
İngiltere'de normalleşme adımı 4 hafta ertelendi
Sivas'ta köprü yapımı için sondaj çalışması sırasında yol çöktü
Batman Valiliğinden “usulsüzlük” açıklaması: Memuriyetten uzaklaştırıldı
Dünya İran ile ABD anlaştı: Tüm yaptırımlar kalkıyor!
Dünya

İran ile ABD anlaştı: Tüm yaptırımlar kalkıyor!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Açıklamada İran’ın ABD ile bir taslak üzerinde anlaşmaya varıldığı ve bu kapsamda tüm yaptırımların kalkacağına vurgu yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:32:00 -
İran ile ABD anlaştı: Tüm yaptırımlar kalkıyor!

Sözcü, temel anlaşmanın ise bazı uzlaşmazlıklar nedeniyle ertelendiğini belirterek “Bazı teknik ve siyasi sorunlar devam ediyor” diye konuştu. Hatipzade ticaret sınırlamalarının ne kadarının kalktığı konusunda detayları paylaşmadı.

ABD, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan 3 yıl önce çekilmişti.

Viyana’da gerçekleşen müzakereler petrol piyasalarının da radarında. Brent petrolün varil fiyatı Londra’da yüzde 1 artışla 73.43 dolardan işlem görerek bu yılki kazancını yüzde 42’ye çıkarttı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay