  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran geçen yıl 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç etti

Yeniakit Publisher
2020-06-15 14:32:54 -
İran geçen yıl 10 milyar dolar petrol ürünü ihraç etti

İSTANBUL (AA) - İran Petrol Bakan Yardımcısı Behzad Muhammedi, ülkesinin geçen yıl petrol ürünleri ihracatının 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna bağlı Genç Gazeteciler Kulübü'nün (YJC) haberine göre, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Muhammedi, "İran Ulusal Petrokimya Şirketi, geçen yıl, petrol ürünlerinden 15 milyar dolar gelir elde etti. Bunun 10 milyar doları ihracattan, geri kalanı ise yurt içi satıştan elde edildi." dedi.

Muhammedi, geçen yıl günde 800 bin varil ham petrolden 35 milyon tondan fazla kerosen ve metanol gibi petrol ürünlerinin üretildiğini kaydetti.

Muhammedi, gelecek yıl günlük 1 milyon 500 bin varil ham petrolün çeşitli petrol ürünlerine çevrilmesi için işlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı