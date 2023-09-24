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Dünya İran duyurdu! En çok konuşulan olay: Zanlı hapishanede idam edildi
Dünya

İran duyurdu! En çok konuşulan olay: Zanlı hapishanede idam edildi

Yeniakit Publisher
2023-09-24 18:55:00 - 2023-09-24 19:00:30
İran duyurdu! En çok konuşulan olay: Zanlı hapishanede idam edildi

İran’da emniyet müdürünü öldürmekle suçlanan mahkum idam edildi.

İran’da Rudan ilçesi Narkotikle Mücadele Emniyet Müdürü Said Muridi’yi öldürmekle suçlanan mahkum hapishanede idam edildi.

İran'da üst düzey bir polisi öldürme suçundan idama çarptırılan mahkumun cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletinin Rudan ilçesi Narkotikle Mücadele Emniyet Müdürü Said Muridi'nin öldürüldüğü olayla ilgili yargılanarak ölüm cezasına mahkum edilen bir kişi Minab Şehir Hapishanesi'nde idam edildi.

Rudan Narkotikle Mücadele Müdürü Said Muridi, 11 Nisan'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybetmişti.

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