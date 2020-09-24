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Dünya İran duyurdu! 'Denizdeki hedefleri yok etmek için...'
Dünya

İran duyurdu! 'Denizdeki hedefleri yok etmek için...'

İran, deniz kuvvetlerine 188 insansız hava aracı ve helikopterin teslim edildiğini bildirdi. Komutan Tuğamiral Ali Reza Tunsgiri, ''denizdeki sabit ve hareketli hedefleri yok etmek için bu askeri bir kaynak’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 16:35:00 -
İran duyurdu! 'Denizdeki hedefleri yok etmek için...'

İran’da Devrim Muhafızları’na bağlı deniz kuvvetleri ile ilgili gelişme yaşandı. İran, deniz kuvvetlerine 188 insansız hava aracı ve helikopterin teslim edildiğini duyurdu.

İran Fars Haber Ajansı, teslimatın İran'ın güneyindeki Bandar Abbas kentinde İslam Devrim Muhafızları Başkomutanı Tümgeneral Hossein Salami'nin öncülüğünde gerçekleştiğini söyledi.

Törende Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Reza Tunsgiri, insansız hava araçlarıyla ilgili konuşma yaptı.

Tuğamiral Ali Reza Tunsgiri, insansız hava araçlarının görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğini söyledi.

Tuğamiral Ali Reza Tunsgiri, "Bu drone'lar fotoğraf çekiyor ve videoyu filme alıyor. Denizdeki sabit ve hareketli hedefleri yok etmek için bu askeri bir kaynak’’ dedi.

Ayrıca komutan, mühimmatın İran Havacılık ve Uzay Sanayii Örgütü uzmanları tarafından yurt içinde yapıldığını belirterek, “Bugün katılan bu insansız hava araçlarıyla tüm denizcilik hareketlerinin izlenmesi gerçekleşecek” dedi.

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