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Dünya İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert uyarı!
Dünya

İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert uyarı!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 21:26:00 - 2024-04-19 21:37:36
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'e sert uyarı!

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan CNN International’a konuştu.

Bakan Abdullahiyan, İsrail'in sabaha karşı İran'a düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmesinde, “Eğer İsrail rejimi aynı hatayı tekrarlarsa yanıtımız sert ve nihai olacak” dedi.

Abdullahiyan, “İsrail rejiminin yeniden maceraya soyunması ve İran'ın çıkarlarına karşı eylemlerde bulunması halinde bir sonraki yanıtımız hızlı ve en üst düzeyde olacaktır" ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan, uyarının Tahran'daki İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Beyaz Saray'a iletildiğini kaydederek, “Batı Asya’da tansiyonu yükseltmek ya da krize neden olmak amacında değiliz” şeklinde konuştu.

“Olabilecek bir saldırıya yanıtın detayları silahlı kuvvetlerimiz tarafından tasarlandı” diyen Bakan Abdullahiyan, herhangi bir İsrail eyleminin ABD tarafından durdurulacağını ve Beyaz Saray’ın “macera arayışındaki İsrail’e izin vermeyeceğini” umduklarını söyledi.

Abdullahiyan, “İran’ın İsrail’e geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği saldırıdaki amacı uyarmak, eşit eylemde bulunmak ve karşılık verecek araçlara sahip olduğumuzun bilinmesini sağlamaktı” mesajı verdi.
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Yorumlar

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Karşılıklı olarak kamuoyunun gazını aldık. Biz atmayacağız artık sizde atmayın. Şov bitti herkes kendi işine baksın. İnsan aklıyla dalga geçiyorlar. Zavallı, gülünç duruma düştüklerinin farkında bile değiller.

karizma gitti iran hahaha

adamlar ne dediler anında istediğimiz yeri vururuz siz bize haber ettiniz biz sadece amerikaya söyledik
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