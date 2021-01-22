İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a çağrı: Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak işe başlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, göreve yeni başlayan Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Verdikleri zarar kolay telafi edilemez'

Biden yönetiminin, Trump'ın 'başarısızlığa uğrayan maksimum baskı politikasını telafi etmek için' ilk adımı atması gerektiğini söyleyen Zarif, "ABD, verdiği zararları kolay bir şekilde telafi edemez. Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir ancak gerçek siyasi iradeyi Washington'da hakim kılması şartıyla. Fırsat penceresi ABD'nin yeni hükümeti için sonsuza kadar açık olmayacak. Fiili olarak adım atması gereken Washington yönetimidir." dedi.

'İşe, Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak başlayabilir'

Zarif şunları söyledi:

"ABD ya Trump'ın başarısız politikalarını izleyecek ya da bunları bir kenara bırakıp bölgede barışı güçlendirecek. ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını sona erdirebilir. Biden yönetimi, Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımları kaldırarak ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya tekrar dönerek işe başlayabilir. Nükleer anlaşmanın içeriği değişmemelidir. Böyle bir adım atarsa bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir imkan oluşur."