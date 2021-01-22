  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a çağrı: Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak işe başlamalı
Dünya

İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a çağrı: Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak işe başlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine seslenerek, "Nükleer anlaşmayı kurtarabilirler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 23:08:00 -
İran Dışişleri Bakanı'ndan Biden'a çağrı: Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak işe başlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yayımlanan makalesinde, göreve yeni başlayan Biden yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Verdikleri zarar kolay telafi edilemez'

Biden yönetiminin, Trump'ın 'başarısızlığa uğrayan maksimum baskı politikasını telafi etmek için' ilk adımı atması gerektiğini söyleyen Zarif, "ABD, verdiği zararları kolay bir şekilde telafi edemez. Biden yönetimi nükleer anlaşmayı kurtarabilir ancak gerçek siyasi iradeyi Washington'da hakim kılması şartıyla. Fırsat penceresi ABD'nin yeni hükümeti için sonsuza kadar açık olmayacak. Fiili olarak adım atması gereken Washington yönetimidir." dedi.

'İşe, Trump'ın yaptırımlarını kaldırarak başlayabilir'

Zarif şunları söyledi:

"ABD ya Trump'ın başarısız politikalarını izleyecek ya da bunları bir kenara bırakıp bölgede barışı güçlendirecek. ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın başarısız maksimum baskı politikasını sona erdirebilir. Biden yönetimi, Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımları kaldırarak ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya tekrar dönerek işe başlayabilir. Nükleer anlaşmanın içeriği değişmemelidir. Böyle bir adım atarsa bölgenin barış ve istikrarı için yeni bir imkan oluşur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar
Gündem

ABD'ye güvenemeyeceklerini anladılar... Türkiye ile iş birliği yapmak zorundalar

Avrupa Birliği'nin ABD'ye güvenemeyeceğinin Donald Trump döneminde açıkça ortaya çıktığını belirten uzmanlar, "Çevresindeki krizleri şekille..
Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Analistler yorumladı

Altın bütün haftada dalgalı bir seyirle devam etse de Ocak ayının üçüncü haftasını da kazançla tamamlamaya hazırlanıyor. Hafta başından beri..
Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Baş tutuklandı
Gündem

Devlet büyüklerine hakaret eden Erdal Baş tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaretten gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan ve diğer devlet büyüklerine de küfrettiği ortaya ç..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay