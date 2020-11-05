İran Dışişleri Bakanı Zarif, Venezuela'yı ziyaret etti

BOGOTA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Venezuela'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Venezuela basınında çıkan habere göre, başkent Karakas'a gelen Zarif, mevkidaşı Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza tarafından karşılandı.

Arreaza, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Zarif'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her üst düzey ziyaret, stratejik ittifakımızı, kardeşliğimizi derinleştiriyor. Venezuela ve İran, saldırılar karşısında dayanışma ve kararlılık gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Zarif, Venezuela'nın ardından Bolivya ve Küba'yı da ziyaret edecek.

Bakan Zarif, Bolivya'nın yeni Devlet Başkanı Luis Arce'nin yemin törenine katılacak.

- ABD, yaptırım uyguladığı Venezuela ve İran arasındaki ticareti engelleme çabasında

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkede yaşanan benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istediği bildirilmişti.